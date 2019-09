Groepstentoonstelling van Putse kunstenaars Antoon Verbeeck

11 september 2019

Putse kunstenaars tonen begin oktober enkele werken in het ACE (Atelier voor Creatieve Expressie) in Beerzel. De tentoonstelling laat het werk zien van zowel kunstschilders, zijdeschilders als boetseerders. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is de expo gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur. Op vrijdagavond 4 oktober zal de expo officieel worden geopend door burgemeester Peter Gysbrechts en schepen van Cultuur Inge De Bie. Het ACE is te vinden aan de Hoogstraat nummer 54 te Beerzel.