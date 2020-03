Grill ‘n’ Chill steekt naburige cafébazen hart onder de riem: “Wie bij ons komt afhalen, trakteren we op drankbon” Antoon Verbeeck

31 maart 2020

08u54 0 Putte Grill-brasserie Grill ‘n’ Chill aan de Lierbaan in Putte komt met een solidair initiatief voor de collega’s van de cafés Vinnie’s, de Heidebloem en Maxim’s Place. Wie tijdens de coronacrisis eten bestelt bij de zaak krijgt per aankoopschijf van 25 euro een bonnetje om na de crisis iets te gaan drinken in één van de drie cafés.

De cafébazen kunnen nadien de bonnetjes bij Gril ‘n’ Chill inwisselen voor een vergoeding. “Van je collega’s moet je het hebben, zo denken wij er hier toch over. Daarom trakteren we onze take-away klanten op een pintje in een van de cafés in de buurt. Een leuk extraatje voor onze klanten en een hart onder de riem van de cafébazen die noodgedwongen de deuren hebben moeten sluiten”, deelt zaakvoerder Hans Verhaegen mee.

Het afhaalmenu van Grill ‘n’ Chill vind je via deze link.