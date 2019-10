Grafzerken worden uit kelder van Beerzelse kerk gehaald: “Krijgen opnieuw hun plaats in de kerk” Antoon Verbeeck

18 oktober 2019

14u33 0 Putte In de Sint-Remigiuskerk van Beerzel werden vandaag vijf grafzerken uit de kelder verwijderd. De graven verhuisden zo’n 40 jaar geleden van de kerk naar de kelder en daar lagen ze de laatste jaren onder een verwarmingsketel. Nu de verwarmingsketel aan vernieuwing toe is, wil de kerkraad de zerken opwaarderen en onderzoeken.

“Twee van de graven zijn van pastoors, daar zijn we zeker van. De oudste steen dateert uit 1690 en behoort toe aan een heer van de familie de Cordes, voormalige bewoners van het Pelgrimshof en geldschieters van de kerk. De steen ernaast is mogelijk van een familielid. Over de vijfde zerk, die wat kleiner is, is er nog minder duidelijkheid”, zegt voorzitter van de kerkraad Paul Lambrechts. “We willen de graven nu opwaarderen en ze op termijn terug in de kerk plaatsen. Ze zullen daar tegen een muur komen te staan.” Tijdens de werkzaamheden in de kelder werden er ook menselijke resten teruggevonden. “Of die tot één van de graven behoren of afkomstig zijn van het kerkhof, dat vroeger naast de kerk lag, is nog niet duidelijk”, klinkt het. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kwam vandaag een kijkje nemen en is een onderzoek gestart.