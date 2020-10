Gids en beurs rond Putse auteurs: “Maak kennis met de auteurs die anno 2020 actief zijn” Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

Putte Om het lokaal schrijftalent in de kijker te zetten, komt het lokaal bestuur van Putte met twee nieuwe initiatieven: de gids en de beurs van de Putse auteur.

“In de eerste editie van de Gids van de Putse auteur kan men kennismaken met de Putse schrijvers die anno 2020 actief zijn: van poëtische talenten over wetenschappelijke schrijvers tot kinder- en jeugdauteurs. Ook romans en heemkundige werken komen aan bod. Op de eerste editie van de Beurs van de Putse auteur zullen een aantal van de auteurs zichzelf voorstellen”, geeft schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester) mee. De beurs is op zaterdag 17 oktober gratis te bezoeken van 10 tot 13 uur. Door de coronamaatregelen is deze beurs verspreid over de bib en de aanpalende inkomhal van het gemeentehuis. Naast het literaire Putse erfgoed met toppers als Alice Nahon en Dr. Jozef Weyns zijn er momenteel heel wat auteurs die regelmatig nieuw werk presenteren. Alle info over deze generatie Putse auteurs kan men binnenkort nalezen op de website van de bib. Voor een gratis papieren exemplaar van de gids kan men terecht in de bib.