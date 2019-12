Gemeentepersoneel trekt foute kersttruien aan voor groepsfoto Antoon Verbeeck

22 december 2019

Onder de naam ‘Fouten Kersttruiendag’ doken een aantal personeelsleden van het lokaal bestuur van Putte hun kleerkast in voor een kersttrui. Net voor de start van het kerstverlof poseerden de collega’s samen in de inkomhal van het gemeentehuis voor een foto. De ene trui was al fouter dan de andere. Ook burgervader Peter Gysbrechts en schepenen Peter De Vooght en Inge De Bie namen deel aan de ‘Fouten Kersttruiendag’.