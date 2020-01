Gemeentelijke diensten werken voortaan allemaal op afspraak: “Willen zo de wachtrijen verminderen” Antoon Verbeeck

07 januari 2020

Bij het lokaal bestuur van Putte werken vanaf deze week alle gemeentelijke diensten op afspraak. Ook voor de dienst burgerzaken dien je op voorhand een afspraak te maken. “Door de invoering van het werken op afspraak is het in eerste instantie de bedoeling om de wachtrijen te verminderen. Even belangrijk is dat je als burger zeker bent dat je geholpen kan worden door de juiste specialist ter zake en je bovendien vooraf weet welke documenten je moet meebrengen zodat je niet onnodig moet langskomen”, deelt het lokaal bestuur mee. Een afspraak maken kan in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren, per telefoon of online via de gemeentelijke site of gemeentelijke app. “Een aantal producten, zoals de aankoop van vuilniszakken, het afhalen van een rijbewijs of het doorgeven van meldingen, verlopen via het snelloket aan het onthaal. Hiervoor is geen afspraak noodzakelijk en bovendien zijn deze loketten extra open. Heel veel dienstverlening wordt intussen ook online aangeboden en kan je perfect van thuis uit regelen. Het is dus niet altijd nodig om langs te komen”, klinkt het nog.