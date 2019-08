Gemeente zoekt extra herstellers voor Repair Café Antoon Verbeeck

30 augustus 2019



Het lokaal bestuur van Putte zoekt herstellers voor het jaarlijkse Repair Café. Een Repair Café is een tijdelijk atelier waar bezoekers elektrische apparaten, kledij, juwelen, speelgoed en ICT kunnen laten repareren met de hulp van deskundige vrijwilligers. Het initiatief is op 21 september aan haar tiende editie toe. Al van bij de start kent het Putse Repair Café een groot succes met zo’n 80 à 100 herstellingen op een voormiddag. “Om het grote succes te kunnen blijven garanderen is het gemeentebestuur op zoek naar extra herstellers voor het Repair Café, vooral voor huishoudapparaten en textiel”, zegt Jeroen De Cuyper (N-VA), schepen van Milieu. “De groep enthousiaste herstellers redt zo heel wat spullen van de afvalberg. Waardevolle praktische kennis wordt bovendien op een plezante manier overgedragen.” Ben jij handig en wil je tegen een kleine vergoeding helpen? Neem dan contact op met de duurzaamheidsambtenaar via 015/76.78.95 of milieudienst@putte.be. Het Repair Café vindt plaats in dienstencentrum Het Lijsternest tussen 9 en 13 uur.