Gemeente zet in op telefonisch contact met Putse senioren: “Want eenzaamheid loert om de hoek tijdens coronacrisis” Antoon Verbeeck

26 maart 2020

13u03 0 Putte De telefoon is het van de wapens van het lokaal bestuur van Putte in de strijd tegen eenzaamheid bij ouderen tijdens de coronacrisis. Het bestuur zet in op telefonisch contact met senioren in de gemeente en wil zo sociaal isolement tegenwerken. Het zoekt nu ook naar een alternatief voor de afgelaste seniorenreis in juni.

“Ouderen lopen niet alleen extra gevaar bij besmetting door het coronavirus, de noodzakelijke maatregelen van de overheid kunnen er ook nog eens voor zorgen dat ze in sociaal isolement of eenzaamheid terecht komen. Het is onze taak ervoor te zorgen dat het bestrijden van het ene kwaad het andere kwaad niet extra in de hand werkt”, zegt seniorenschepen Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). “Omdat sociaal isolement en vereenzaming zonder coronamaatregelen ook al vijanden zijn die om de hoek loeren, is het nu extra belangrijk om ons hier tegen in te zetten. Rechtstreeks sociaal contact zit er niet in, het dichtste dat we bij de mensen kunnen komen is telefonisch. Aangezien dit de enige optie is, zetten we hier als gemeente dus ook alles op in.”

Oproep

De eerste senioren ontvingen al een telefoontje. Naast een informele babbel krijgen ze ook meer informatie over waar ze maaltijden kunnen bestellen en hoe ze in contact kunnen komen met vrijwilligers. De eerste mensen die werden opgebeld zijn de regelmatige bezoekers van het dienstencentrum en de bewoners van bejaardenwoningen. “Op deze manier tonen we aan dat we met een minimum aan moeite een maximum aan hulp kunnen bieden. Toch kunnen we dit als gemeente niet alleen en doen we een warme oproep naar vrijwilligers. Doe je graag een babbeltje, laat het ons weten en we brengen je in contact met één van onze Putse senioren. Anderzijds vragen we ook de senioren die hier nood aan hebben of iemand kennen die hier nood aan heeft ons dit even te laten weten”, aldus burgervader Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

Seniorenreis

Het gemeentebestuur nam nu alvast de beslissing om de jaarlijkse seniorenreis die gepland stond voor 4 juni niet te laten doorgaan. “Ook al zijn de maatregelen dan mogelijk niet meer van kracht, het virus zal er nog zijn en in deze is het de boodschap geen enkel risico te nemen. In samenspraak met de seniorenadviesraad wordt wel gezocht naar een alternatieve activiteit waar de social distancing meer te garanderen is”, klinkt het.

Wie zich als vrijwilliger wil inzetten of iemand kent die een telefoontje kan gebruiken, neemt contact op met de gemeente via 015 76 78 80 of sociale.dienst@putte.be.