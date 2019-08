Gemeente sluit skatepark omwille van veiligheid Wannes Vansina

23 augustus 2019

12u01 4

Het college van burgemeester en schepenen van Putte heeft beslist om het skatepark aan Klein Boom onmiddellijk te sluiten. Dat omwille van veiligheidsredenen. Bij de laatste keuring werd vastgesteld dat het onderstel van de toestellen ernstige slijtage vertoonde. “Als bestuur hebben wij onmiddellijk de beslissing genomen om het skatepark te sluiten toen we op de hoogte werden gebracht van de problematische situatie. De veiligheid van de jeugd primeert”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts. Herstelling blijkt niet mogelijk omdat het onderstel te slecht is. De gemeente bekijkt hoe het twaalf jaar oude park kan worden vervangen. “Bovendien wordt er gekeken waar dergelijk nieuw skatepark best kan geïntegreerd worden”, zegt schepen van Sport Jeroen De Cuyper mee.