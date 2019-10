Gemeente sluit Beerzelse bib: “Te weinig gebruikers, te veel kosten” Bibliotheek in centrum van Putte is laatste bib van gemeente Antoon Verbeeck

15 oktober 2019

16u58 0 Putte Het lokaal bestuur van Putte sluit op het einde van dit jaar de deuren van de bibliotheek in Beerzel. Het aantal bezoekers was de laatste jaren in dalende lijn, terwijl de kosten aan het gebouw dan weer stegen. Wat de nieuwe bestemming wordt van het bibliotheekgebouw in de Diepestraat is momenteel nog onbekend.

“Het Putse schepencollege vindt het niet verantwoord om de bib van Beerzel nog langer open te houden.” Met deze boodschap kondigde het lokaal bestuur de sluiting van de bibliotheek in Beerzel aan. Op 31 december van dit jaar gaan de deuren definitief toe. “Nauwelijks 17 procent van de leners in onze gemeente maakt nog gebruik van de uitleenpost in Beerzel en slechts 24 procent van alle ontleningen vindt in de bibliotheek van Beerzel plaats. Bovendien lopen de kosten voor de aankoop van nieuwe boeken, het onderhoud en de verwarming van het gebouw en de personeelsinzet hoog op en dat voor een gebouw dat maar zes uren in de week open is. Daarnaast is het moeilijk om in zo’n kleine entiteit voldoende kwaliteit en diversiteit aan te bieden”, legt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester) uit.

Nieuwe functie?

“Wat er met het huidige bibliotheekgebouw van Beerzel zal gebeuren, moet nog bekeken worden. Het is wel al zeker dat het gebouw een functie krijgt dat ten dienste zal blijven staan van de gemeenschap van Beerzel. Wat de boeken betreft, zal een klein gedeelte worden overgebracht naar de hoofdbibliotheek. De kinder- en jeugdboeken worden aan de scholen in Beerzel geschonken. De resterende boeken zullen op een nog te bepalen datum te koop worden aangeboden aan het ruime publiek. In de bib was er één personeelslid voor de zes openingsuren in de week tewerkgesteld. Haar werkuren worden overgeheveld naar de bib in Putte.”

Modern en kwaliteit

Putte was de laatste gemeente in onze provincie die nog twee bibliotheken telde. De gebruikers van de uitleenpost in Beerzel kunnen vanaf 1 januari 2020 terecht in de hoofdbibliotheek in Putte-centrum. “Uiteraard was de afstand een dilemma, maar na de sluitingen van de uitleenposten in Peulis (2005) en Grasheide (2011) merkten we dat veel gebruikers hun weg naar de bib in Putte vonden. Het is nu al zo dat er heel wat gebruikers uit Beerzel de bib in Putte verkiezen boven die van hun dorp, omdat het aanbod in Putte groter is”, vertelt de schepen. “Zoals in vele andere gemeenten kiest het Putse gemeentebestuur immers voor één moderne en kwalitatieve centrum-bibliotheek die voldoet aan alle hedendaagse noden. De hoofdbibliotheek in Putte beschikt over een uitgebreide en actuele collectie boeken, dvd’s, strips, dagbladen en tijdschriften, internetcomputers, een hypermodern uitleensysteem, een geautomatiseerde inleverbus, een leescafé, een zadenbib, ruime openingsuren, enzovoort. Bovendien vinden er in de bibliotheek regelmatig activiteiten plaats. Ook in de toekomst zal het Putse gemeentebestuur de nodige middelen voorzien om de hoofdbibliotheek up-to-date te houden.”