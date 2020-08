Gemeente Putte verdeelt beschermingsmateriaal artsen: “Willen zorgverstrekkers extra ondersteunen”



Antoon Verbeeck

19 augustus 2020

08u37 0

Het lokaal bestuur van Putte leverde onlangs verschillende dozen aan de zorgverstrekkers die woonachtig zijn in de gemeente. De hogere overheid vraagt aan de gemeentebesturen om in te staan voor de verdere logistieke afhandeling. “Reeds verschillende malen is er via het gemeentebestuur beschermingsmateriaal geleverd aan de Putse zorgverstrekkers”, vertelt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Deze laatste grote strategische stocklevering die wij vorige week verdeelden bestond uit mondmaskers, schorten, beschermingsbril en handschoenen per zorgverstrekker. We hebben gekozen om de pakketten bij iedereen persoonlijk af te leveren. Het ging hier over eerder grote pakketten en we willen hiermee de artsen en andere zorgverstrekkers extra ondersteunen.”