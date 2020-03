Gemeente Putte bundelt hulpaanvragen en vrijwilligers tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

25 maart 2020

08u18

Het lokaal bestuur van Putte bundelt momenteel alle hulpvragen en vrijwilligers die zich willen inzetten tijdens de coronacrisis. “De sociale diensten blijven bereikbaar voor iedereen met vragen. De gemeentelijke basisdienstverlening blijft gewaarborgd. Onze medewerkers zoeken steeds naar praktische oplossingen en brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met mensen die hulp nodig hebben. Elke vraag wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld”, benadrukt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Het is vooral zeer belangrijk dat hulpvragen deze diensten bereiken. Daarvoor rekenen we op de hulp van iedere inwoner. Ken je iemand in je omgeving die nood heeft aan hulp? Of nood aan sociaal contact? Aarzel niet om hen naar de gemeentelijke diensten door te verwijzen, of, als je hiervoor hun toestemming hebt, kan je de diensten ook zelf contacteren”, geeft schepen van Sociale Zaken Bert Rousseau (N-VA) aan. Wie zich wil inzetten als vrijwilliger of hulp nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente via 015/76.78.80 of sociale.dienst@putte.be.