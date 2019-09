Gemeente bedankt chauffeurs die zich aan snelheidslimiet houden Antoon Verbeeck

27 september 2019

Het lokaal bestuur van Putte neemt deel aan de ‘Beloofd’-campagne, een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Vanaf oktober zal je in het straatbeeld verschillende campagneborden vinden die chauffeurs die zich aan de snelheidslimiet houden bedanken. “Overdreven snelheid is helaas ook in Putte een gekend fenomeen”, zegt schepen van Mobiliteit Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). “Uit de snelheidscontroles van Bodukap blijkt echter dat het merendeel van de automobilisten zich wel degelijk aan de snelheidslimiet houden. Het zijn net deze automobilisten die we met de huidige campagne willen bedanken. Wil jij als burger ook de automobilisten in je straat bedanken, kom dan een bord afhalen aan het onthaal van de gemeente. Zolang de voorraad strekt, kunnen deze gratis afgehaald worden.”