Gemeente annuleert zomerterras in Beerzel Antoon Verbeeck

24 juli 2020

Het lokaal bestuur van Putte last na de zomerterrassen in de maand juli nu ook de editie in augustus af. Normaal zou op 19 augustus op het Rode Plein in Beerzel een zomerterras plaatsvinden. “Al enkele jaren organiseert de gemeente in elke deelgemeente een zomerterras. Door de uitzonderlijke situatie dit jaar loopt alles anders, ook de gemeentelijke evenementen dus. Nadat eerder de zomerterrassen in juli werden geschrapt, hebben we nu ook, als gevolg van de geldende maatregelen en voor de veiligheid van de gezondheid van onze inwoners beslist om het zomerterras in augustus af te lassen”, aldus burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).