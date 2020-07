Geleidelijke opstart van dienstencentrum Het Lijsternest: “Samen eten en deelnemen aan activiteiten,... maar wel op 1,5 meter afstand” Antoon Verbeeck

08u46 0 Putte Het Putse dienstencentrum Het Lijsternest heeft na een verplichte sluiting haar werking opgestart. Het aanbieden van activiteiten en dienstverlening zal in verschillende fasen verlopen.

“Er moet immers rekening gehouden worden met heel wat voorzorgsmaatregelen om het voor iedereen veilig te houden. Daarnaast zal er in de beginperiode voor alle activiteiten een afspraak moeten gemaakt worden”, vertelt schepen van Sociale Zaken Bert Rousseau (N-VA). “We zijn erg blij dat er terug enkele activiteiten en maaltijden kunnen opstarten in het dienstencentrum. Veel mensen hebben hier naar uitgekeken. Ze kunnen vrienden terug ontmoeten, samen eten, samen deelnemen aan activiteiten... Het zal weliswaar op 1,5 m afstand zijn, maar sociaal contact is terug een beetje mogelijk.”

Warme maaltijden

“Ook de warme maaltijden, waar veel vraag naar is, zijn vanaf maandag 6 juli weer mogelijk. In de voorbije periode hebben we de mensen geïnformeerd over maaltijden aan huis, wat voor sommigen een goed alternatief was. Maar samen eten, betekent zo veel meer.”, aldus schepen van Senioren Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). Door het beperkt aantal plaatsen, kan je maximaal voor 3 dagen in één week inschrijven. Bij aankomst word je een plaats aangewezen. De maaltijden in de deelgemeenten starten nog niet direct op. “Medewerkers dragen een mondmasker om de bezoeker te beschermen en alle ruimtes en materialen worden regelmatig gepoetst en ontsmet”, geeft de gemeente nog mee.