Geen rommelmarkt aan Klein Boom deze maand: “Vergunning is ingetrokken” Antoon Verbeeck

05 augustus 2020

08u32 0 Putte Tot het einde van de maand augustus zal er geen rommelmarkt plaatsvinden in Putte. De vergunning die was toegekend tot het organiseren van een rommelmarkt in de buitenlucht aan Klein Boom is ingetrokken.

Na de versoepelingen van enkele weken geleden was er onder de voorwaarden van de toenmalige maatregelen een vergunning verleend tot het organiseren van een rommelmarkt. “De huidige besmettingscijfers en de maatregelen die momenteel opgelegd worden door het Ministerieel besluit en de politieverordening van de gouverneur noodzaakten ons om deze beslissing te herbekijken”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Na controle ter plaatse vorige week, bespreking met de organisator en het negatieve advies van de politie en de noodplancoördinator is de beslissing genomen om de vergunning in te trekken. Minstens tot eind augustus wordt er geen rommelmarkt georganiseerd. Als er in september een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zal deze aan de maatregelen van dat moment getoetst worden.”