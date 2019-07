Geen maïsdoolhof aan de Peredreef dit jaar Antoon Verbeeck

05 juli 2019

12u58 0

Er zal deze zomer geen maïsdoolhof te bewonderen zijn nabij het domein Ter Speelbergen, op de grens van Beerzel met Heist-op-den-Berg. De bedrijfsvoering van de landbouwer laat het dit jaar niet toe om maïs te telen op de gronden in de Peredreef. “De grond wordt jaarlijks verwerkt door de landbouwer. Naar teeltkeuze en bewerking van de grond toe, is het moeilijk om dit jaar maïs aan te planten”, zegt Philippe De Backer van initiatiefnemer Kempens Landschap. Sinds 2013 wordt er tweejaarlijks een doolhof aangeplant, telkens met een ander thema. “Het doolhof is telkens een succes en ook de gemeenten Putt en Heist-op-den-Berg staan achter het initiatief. We hebben al de schriftelijke overeenkomst voor een nieuwe editie in 2020. De organisatie wordt dus een jaar opgeschoven.”