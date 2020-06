Feestzaal ‘t Festijn verandert in augustus van concept: “Welkom om te komen tafelen, maar dansen tot in de vroege uurtjes is voorbij” Antoon Verbeeck

19u34 0 Putte Feestzaal ‘t Festijn in de Kegelstraat van Beerzel gooit het vanaf 1 augustus over een andere boeg. Uitbaters Luc Sterckx en Marleen Wuyts (beiden 57 jaar) uit Heist-op-den-Berg breiden hun focus uit met tafelen in kleinere groepen. De grote dansfeesten behoren vanaf dan tot de verleden tijd.

‘t Festijn is met een ruime zaal en grote tuin één van de populairste locaties in de regio voor feesten. Talloze trouwers deden er op de dansvloer hun openingsdans en het aantal flessen bubbels die in de zaal werden ontkurkt om de geboorte van een baby of een jubileum te vieren is ontelbaar. Na meer dan 20 jaar de zaal te hebben uitgebaat vinden Luc en Marleen dat het tijd is voor een nieuw elan. “Vanaf 1 augustus werken we met een maandmenu, met extra aandacht voor streekproducten”, zegt chef Luc. “Groepen vanaf zes personen kunnen op vaste dagen hun tafel reserveren om hier te komen genieten van een culinair menu. Voor mijn tijd in ‘t Festijn, stond ik als 18 jarige nog in de keuken van een restaurant in hartje Mechelen. Met deze nieuwe aanpak voor ‘t Festijn keer ik dus terug naar een oude passie.”

Geen vroege uurtjes

“De laatste jaren hebben we beetje bij beetje de grote feesten in ‘t Festijn afgebouwd. We zijn gestart met feesten voor 160 personen. Tien jaar geleden hebben we hier ronde tafels geplaatst om de maximumcapaciteit te drukken naar 110. Ik had toen net een harttransplantatie achter de rug en we wilden het wat rustiger aandoen”, vertelt Luc. “Privéfeesten tot 85 personen blijven wel nog steeds enorm belangrijk voor ’t Festijn,” gaat Marleen verder. “Al willen we na 20 jaar nu wel de nadruk leggen op de rustigere feesten. Concreet wilt dit zeggen dat een dansfeest tot in de vroege uurtjes niet meer mogelijk zal zijn.”

Persoonlijke invulling

Voor een jubileum, communiefeest, babyborrel of pensioenfeesten kan je dus nog wel steeds terecht bij Luc en Marleen. “We luisteren steeds naar de wensen van de klant, en denken graag met hun mee. Zo krijgt elk feest nog steeds een persoonlijke invulling. Die aanpak gaan we niet veranderen”, legt het koppel uit. “De laatste maanden hebben we door de coronacrisis heel wat feesten uit onze agenda moeten schrappen. Maar de beslissing om het voortaan anders aan te pakken, heeft daar niks mee te maken. We worden nu eenmaal een dagje ouder en het is tijd om een andere horecaweg in te slaan.” Meer informatie en reserveren kan via de website www.feestzaalfestijn.be, of telefonisch 0474/99 82 81.