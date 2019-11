Feesthallen Klein Boom zitten in nieuw jasje van 2,4 miljoen euro: “Nu zullen we heel wat nieuwe evenementen lokken” Antoon Verbeeck

08 november 2019

14u27 0 Putte Hal 1 en 2 van Gemeenschapscentrum Klein Boom kregen de laatste maanden een grondige opknapbeurt. Het dak en de vloer werden vernieuwd en er kwamen kleedkamers voor artiesten en een ruimte voor petanquebanen. Begin december wil het lokaal bestuur de feesthallen officieel openen.

De laatste klusjes in de twee hallen worden in de komende weken nog afgerond: van het plaatsen van stopcontacten tot het plaatsen van de nieuwe toog met koelcel. De grote karweien, zoals het plaatsen van een nieuw dak en een nieuwe ondergrond, zijn al achter de rug. Het lokaal bestuur heeft 6 december in de agenda staan voor de openingsreceptie. “De werkzaamheden gingen in januari van dit jaar van start”, zegt schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA). “De hallen waren tot op de draad versleten. Niet dat het dak naar beneden kwam, maar de infrastructuur was te verouderd."

Uniek

De hallen volledig afbreken was geen optie. “Een sloop zou te veel geld kosten en de draagstructuur was nog bruikbaar. Als gemeente zien wij nog wel steeds een meerwaarde in de feesthallen. De oppervlakte is net goed voor middelgrote evenementen. Voor echt grote feesten is er de Nekkerhal in Mechelen. De verwachting is dan ook dat wij nu over een zeer verhuurbare zaal gaan beschikken waar wij tal van evenementen mee kunnen lokken.”

Kleedkamers

Achteraan de hallen werd er een bijkomende ruimte gecreëerd waar verenigingen kunnen petanquen. De oude kantine werd afgebroken. Drankjes worden voortaan geserveerd aan een nieuwe toog met koelcel in de hoek van de hallen. Artiesten die komen optreden hoeven zich ook niet langer om te kleden in de vergaderruimtes, maar kunnen nu gebruik maken van één van de nieuwe kleedkamers. “Begin december willen we klinken op de nieuwe hallen. Mogelijk vindt hier begin volgend jaar ook de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats”, zegt de schepen.

Omgeving

De gemeente telde 2,4 miljoen euro neer voor de opwaardering. Eens de vernieuwde hallen zijn geopend, wil het lokaal bestuur werk maken van de omgeving. “Het skatepark, dat eveneens versleten was, werd reeds gedemonteerd en de parking zal binnenkort opnieuw belijnd worden. We werken momenteel aan een eerste studie die de omgeving in kaart brengt. We bekijken onder andere of het mogelijk is om de vijver een prominente plaats te geven in de omgeving.”