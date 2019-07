Familie en vrienden nemen afscheid van 15-jarige Keerbergenaar die stierf na overdosis xtc Antoon Verbeeck

06 juli 2019

17u42 1 Putte In Putte werd vandaag afscheid genomen van de 15-jarige N.H., de jongen uit Keerbergen die overleed na een overdosis xtc te hebben genomen in het natuurgebied Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver.

Familie, vrienden en medeleerlingen van de tiener kwamen samen in de grote aula van begrafenisondernemer Verwilt langs de Lierbaan. Herinneringen werden opgehaald en vrienden en familieleden vertelden anekdotes over de jonge Keerbergenaar. De uitvaartplechtigheid werd gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Putte-Grasheide. De familie van N.H. wou graag in alle sereniteit afscheid kunnen nemen. De pers werd dan ook gevraagd om respect te hebben voor de vraag van de familie om de aula niet te betreden.

De 15-jarige N.H. nam in de Hondsbossen samen met zes minderjarige vrienden drugs. Die zouden hem gepusht hebben om meer dan één xtc-pil te nemen. De jongen belandde in een coma en overleed in de nacht van zondag 30 juni op maandag 1 juli in het ziekenhuis. Het Antwerpse parket opende twee gerechtelijke onderzoeken: naar handel en bezit van verdovende middelen met de dood tot gevolg, en naar schuldig verzuim.

Een 16-jarige jongen uit Schriek wordt ervan verdacht de verdovende middelen ter beschikking te hebben gesteld van N.H. en werd in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Een meisje van 16 jaar uit Duffel werd eveneens voor de jeugdrechter geleid en werd vrijgelaten op voorwaarde dat ze geen contact meer mag hebben met de andere jongeren uit de vriendengroep.