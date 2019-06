Expo rond Beerzelse auteur Frans Busschots in bib Antoon Verbeeck

05 juni 2019

16u22 0 Putte In de bibliotheek van Putte kan je van zaterdag 8 juni tot en met zaterdag 22 juni een tentoonstelling rond de Beerzelse auteur Frans Busschots bezoeken.

Frans Busschots is als auteur meer dan een bezige bij. Met een tiental boeken, bijna 80 toneelstukken en meer dan 100 liedjesteksten heeft hij een mooi palmares bij elkaar geschreven. In de bib kan je kennismaken met het oeuvre van Busschots. Naast zijn boeken, kan men er heel wat originele tekeningen bewonderen die de auteur gebruikte als cover of als illustratie in zijn boeken.

Bijzonder is ook het kamishibai-verhaal dat werd gemaakt van zijn werk Konijntje Witvlekje. “Voor de maandelijkse voorleesmomenten in de bibliotheken van Putte en Beerzel gebruiken onze voorlezers vaak kamishibai-verhalen. Van het kinderverhaal Konijntje Witvlekje hebben we speciaal een voorleesversie gemaakt met vertelplaten. Op de eerste dag van de expo stellen we dit verhaal in première voor”, weet schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). De officiële opening met voorleesmoment vindt plaats op 8 juni vanaf 10 uur. De expo zelf is nadien gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het leescafé van de bib.