Expo ‘Nooit meer oorlog herdenken’ in Putse bib Antoon Verbeeck

09 juli 2019

In de Putse bibliotheek kan je nog tot 26 juli de tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog herdenken’ bezoeken. In de tentoonstelling, samengesteld door deMens.nu, wordt de herdenking van de Eerste Wereldoorlog belicht aan de hand van kritische vragen bij sfeervolle foto’s van Patrick Goossens. Vragen als ‘heeft oorlogsherdenking überhaupt wel zin?’, ‘kan de herinnering aan oorlog de vredesgedachte aanwakkeren?’ en ‘wie zijn de winnaars en verliezers van het herdenkingstoerisme?’, komen aan bod. De expo is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van bibliotheek en leescafé.