Expo met cartoons over mensenrechten in bib Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

07u54 0 Putte In de bibliotheek van Putte kan je van 6 tot en met 21 augustus een tentoonstelling met cartoons over mensenrechten bezoeken. De expo van 40 cartoons werd op poten gezet door Amnesty International in samenwerking met de Olense Kartoenale.

“We zijn bijzonder verheugd dat we deze expo tijdens de zomerperiode kunnen aanbieden aan de bezoekers van onze bib. Ze is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het leescafé. De toegang is gratis”, vertelt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester).

Behalve de expo is er tijdens de maand augustus ook nog de jaarlijkse boekenverkoop. Alle aangeboden boeken kosten in augustus 0,50 euro per stuk en vanaf 17 augustus zelfs maar 0,20 euro.