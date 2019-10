Etalagezoektocht langs ondernemers in Putte en Beerzel Antoon Verbeeck

29 oktober 2019

Van 25 oktober tot en met 23 november loopt er het kader van ‘Pop up Europa’ een etalagezoektocht in Putte. Deelnemers maken kans op vijftig Putse prijzen die worden geschonken door de deelnemende ondernemers. “De hoofdprijs wordt aangeboden door VT Bikes, die voor dit initiatief heel graag een gloednieuwe fiets ter waarde van 700 euro cadeau doet aan de winnaar”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme Inge De Bie. “In de etalages van 40 verschillende ondernemers zijn Europese voorwerpen verstopt, één voorwerp in elke etalage. Hun firmanamen en adressen staan opgelijst op het wedstrijdformulier. Op datzelfde formulier vind je over elk voorwerp een vraag. Ga op ontdekking in de etalages om het antwoord op de vraag te vinden.” Het wedstrijdformulier vind je in het gemeentehuis, bij de deelnemende ondernemers of kan je downloaden op de website van Pop up Europa. Lever je ingevulde formulier terug in bij het onthaal van het gemeentehuis voor 23 november.