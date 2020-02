Ereburgemeester van Putte Georges Jennen (90) overleden: “Hij stond dag en nacht klaar voor zijn inwoners” Els Dalemans

12u01 2 Putte Ereburgemeester van de gemeente Putte Georges ‘Jos’ Jennen is op vrijdag 7 februari overleden. Jennen werd 90 jaar oud, hij was 20 jaar lang -van 1974 tot 1994- burgemeester. “Mijn grootvader stond dag en nacht klaar voor iedereen, menselijk contact was voor hem het allerbelangrijkste”, zegt kleinzoon Joris Jennen.

Georges Jennen werd geboren op 22 maart 1929 in Schriek. “Mijn grootvader hield van sociaal contact, hij was graag onder de mensen en wou altijd anderen helpen. Daarom ging hij ook in het onderwijs, in 1949 behaalde hij zijn diploma. Maar jaren later kreeg hij de kans om op een heel andere manier mensen te helpen: hij werd in 1970 voor CD&V eerste schepen van Putte. Vier jaar later volgde hij de toenmalige burgemeester op, toen die gedeputeerde werd”, zegt Jennen.

Dag en nacht

“Maar liefst 20 jaar lang was mijn grootvader een echte burgervader. Dienstbaarheid was voor hem énorm belangrijk, inwoners mochten hem dag en nacht bellen met vragen om hulp. Ook in de familie konden we altijd op hem rekenen. Vanzelfsprekend had mijn grootvader het twintig jaar lang enorm druk, want hij combineerde het burgerschap met zijn werk als kantoorhouder van de CERA-bank. Maar wanneer hij thuis nodig was, stond hij er ook.”

Moestuin

In 1994, op zijn 65ste, ging Georges met pensioen. “Hij gaf de burgemeesterssjerp toen heel bewust door, omdat hij tijd wou maken voor zijn vrouw en familie. Mijn grootmoeder had hem immers al die jaren gesteund én in alle drukte zes kinderen grootgebracht. Ondertussen telt onze familie ook vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.”

“Grootvader genoot van die vrije tijd, van werken in zijn moestuin, van uitstapjes naar zee... Hij ging nog elke dag op café, gewoon om onder de mensen te kunnen zijn. Pas begin 2020 werd hij zwaar ziek, en toen ging het snel bergaf. Zijn 91ste verjaardag kon Georges niet meer vieren, maar hij heeft enorm genoten van zijn mooi en goedgevuld leven.”

De uitvaartplechtigheid van Georges Jennen vindt plaats op zaterdag 15 februari om 10 uur in de kerk van Sint-Gerardus Majella in Grasheide (Putte).