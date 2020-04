Einde werken Lierbaan Putte-centrum is in zicht



Antoon Verbeeck

11 april 2020

08u10 3 Putte De werken aan de Lierbaan tussen het kruispunt met de Waversesteenweg en het nieuwe gemeentehuis zitten momenteel in de laatste afwerkingsfase. Tegen woensdag 15 april wordt de baan opnieuw opengesteld.

Na het reeds afgewerkt gedeelte van de Lierbaan, is nu ook de laatste fase zijnde het centrumgedeelte zo goed als voltooid. “Met deze realisatie werd het gescheiden rioleringsstelsel rond de kerk aangesloten op dat van het reeds heraangelegd gedeelte van Lierbaan. Voor de straatafwerking werden de materialen van centrum doorgetrokken om er zo één geheel mee te vormen”, aldus schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA). De uiteindelijke afwerking verliep volgens de schepen de laatste weken zeer vlot, ondanks het feit dat ook de aannemer rekening diende te houden met de genomen corona-maatregelen. “Hierdoor zijn nog wel enkele zaken niet volledig klaar. Zo zal de vernieuwing van de straatverlichting en het plaatsen van definitieve verkeersborden later plaatsvinden”, klinkt het. “Wij bedanken de buurtbewoners en handelaars voor hun geduld en begrip tijdens de uitvoering van de werken. Putte-centrum is weldra opnieuw vlot bereikbaar. Ook het openbaar vervoer kan dan zijn vertrouwde route volgen”, besluit burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).