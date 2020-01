Eerste mega-editie van springkastelenfestival in vernieuwde Hangar 604 Antoon Verbeeck

09 januari 2020

15u02 2

De gloednieuwe Hangar 604 van Klein Boom biedt dit weekend onderdak aan de Jungle Jump Days. Het springkastelenfestival, dat in Vlaanderen op zo’n dertigtal locaties wordt georganiseerd, is in Putte aan zijn vierde editie toe. Dit jaar kiest de organisatie voor een mega-editie. “De voorbije edities waren ook in Klein Boom, maar dan in de eventzaal. Deze edities telden steeds 20 tot 25 springkastelen. Tijdens onze mega Jungle Jump Days zullen er ongeveer 35 springkastelen voor kinderen tussen de 2 en 14 jaar staan. Het is de eerste keer dat we in de provincie Antwerpen een mega-editie organiseren”, aldus Dries Delsard van Jungle Jump Days. Tickets in voorverkoop kosten 6 euro, aan de kassa 7 euro. Voor ouders en begeleiders is de toegang gratis.