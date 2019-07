Dylan Teuns, ritwinnaar in Tour, komt samen met Frederik Backaert naar na-Tourcriterium in Putte Antoon Verbeeck

31 juli 2019

13u32 2 Putte De organisatie van het na-Tourcriterum in Putte, dat deze zondag plaatsvindt in het centrum, heeft twee nieuwe namen toegevoegd aan de deelnemerslijst: Frederik Backaert, die zich vooral in de vierde etappe van de Tour in de kijker reed, en Dylan Teuns, ritwinnaar op La Planche des Belles Filles. Beide renners bevestigden hun komst.

“Hiermee zijn de laatste twee namen van ons criterium gekend. Frederik Backaert, die een verdienstelijke Ronde van Frankrijk reed, zal ook in Putte van de partij zijn. De Oost-Vlaamse boerenzoon zal zich zeker willen laten gelden. Als organisatie zijn wij ook trots dat we Dylan Teuns mogen verwelkomen. Als tourdebutant maakte hij een fantastisch debuut dat hij bekroonde met een indrukwekkende ritwinst. Hij is in bloedvorm en zal de te kloppen man zijn in Putte”, deelt Karl Haverbeke van de organisatie mee. Beste Belg in de Tour Xandro Meurisse werd eerder al vastgelegd, de komst van sprinttalent Jasper Philipsen is onder voorbehoud.

Het na-Tourcriterium in het centrum van Putte, op zondag 4 augustus, gaat al om 15 uur van start met een wedstrijd van het PIDPA G-sport criterium voor sporters met een beperking, gevolgd door de eerste dernyreeks van de profs. Na de bedrijvenwedstrijd volgt de tweede reeks en de finale. De prijsuitreiking is voorzien rond 20.45u.