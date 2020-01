Drugsdealer (25) met opmerkelijke opslagplaats - een oude Mercedes - riskeert achttien maanden cel Tim Van der Zeypen

27 januari 2020

12u45 0 Putte Een 25-jarige man uit Aalst moest zich maandagochtend verantwoorden voor het verhandelen van cocaïne. De twintiger was vooral actief in Putte en om zolang mogelijk onder de radar te blijven, gebruikte hij een oude Mercedes die hij in de buurt van zijn afnemers had geparkeerd. “Als opslagplaats”, luidt het.

De jongeman werd begin 2019 op heterdaad betrapt door de politie van Bodukap. Op dat moment was hij op weg naar zijn wagen, een oude Mercedes. Die had hij in november 2018 geparkeerd in een parallelweg naast de Mechelbaan.

“Sindsdien deed het voertuig dienst als opslagplaats voor zijn cocaïne”, klonk het vanochtend. De twintiger was bij zijn arrestatie in het bezit van zo’n 194 pakjes cocaïne. “Deze had hij deels verstopt in zijn sokken”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy in haar rekwisitoor vanochtend.

125 contacten

Er volgde een huiszoeking bij de beklaagde en naast drie gsm’s werden er hier ook enkele luxegoederen, waaronder kledij, aangetroffen en in beslag genomen. Terwijl het onderzoek werd verdergezet, werd de beklaagde opgesloten in de gevangenis.

Inmiddels kwam aan het licht dat de 25-jarige vooral actief was al drugsdealer in de ruime omgeving van Putte. In zijn gsm werden er tussen zijn contacten ook nog 125 gekende drugsgebruikers aangetroffen en elf personen werden uiteindelijk verhoord.

Vermogensvoordeel

“Een afnemer gaf onmiddellijk toe dat hij drugs had gekocht bij de beklaagde en identificeerde hem”, besloot de aanklaagster. Zij vroeg aan de rechtbank om de twintiger te veroordelen tot een celstraf van achttien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 12.000 euro.

Er werd ook nog een vermogensvoordeel berekend van ruim 180.000 euro. Dat bedrag had de Aalstenaar volgens de berekeningen van het parket én de speurders van de politiezone gedurende zo'n twee jaar verdiend met zijn drugshandeltje.

“Geen massa’s gevonden”

Dit laatste vond de advocate van de 25-jarige veel te kort door de bocht. “Mijn cliënt is helemaal niet zolang bezig geweest met het verkopen van drugs”, zei meester Amber Hendriks. “Bovendien werden er tijdens huiszoeking geen hopen geld en massa’s drugs gevonden. Dit zegt toch wel iets.”

De feiten werden dus niet betwist maar wel genuanceerd. De advocate vroeg niet enkel om niet in te gaan om de verbeurdverklaring van de 180.000 euro maar ook om haar cliënt een werkstraf op te leggen. “Hij weet inmiddels dat hij stom is geweest”, aldus de strafpleitster.

Zij zag de drugshandel starten na het verlies van zijn job. “En aangezien hij bij zijn gescheiden moeder inwoont die het niet te breed heeft, wou hij haar helpen. Jammer genoeg op de verkeerde manier”, besloot meester Hendrikx.

Rechter Jessica Bourlet velt op 24 februari een vonnis.