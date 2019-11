Dronken bestuurder neemt de benen nadat hij wagen in gevel parkeert Wannes Vansina

10 november 2019

12u10 3 Putte Een wagen is zaterdagavond aan hoge snelheid in de gevel van een net gerenoveerde woning in de Daliastraat in Putte gereden. De bestuurder nam de benen terwijl zijn motor nog stond te draaien en het huis onder de rook zette.

Gery Verschaeren, Heidi Vluymans en hun 12-jarige zoon zaten televisie te kijken toen ze omstreeks 23 uur een geweldige klap hoorden. “We dachten eerst dat het bij de buren was of op straat, maar bij nader inzien stak de auto in ons huis. Ik heb de bestuurder nog gezien. Hij maakte wilde bewegingen alvorens weg te lopen”, vertelt Heidi.

Volgens de eigenaars moet de wagen aan een enorme snelheid hebben gereden. Hij kwam uit de Waverlei, ging over een paaltje, de brievenbus en een struik om in de gevel en de garagepoort tot stilstand te komen. De motor draaide nog. “We vreesden voor brandgevaar en hebben onmiddellijk de hulpdiensten gebeld.”

Geluk

De brandweer kwam ter plaatse en stutte de woning. Deze werd nog maar net gerenoveerd. “De garagepoort staat er nog maar drie maanden en kostte 10.000 euro. Tel daar de schade aan de gevel bij. Gelukkig dateert het huis uit de jaren 70 en werd deze nog met dikke bakstenen gebouwd”, zegt Gery.

Een geluk bij een ongeluk ook dat niemand in het huis gewond raakte. Een paar meter meer naar rechts en de wagen had in het salon gezeten. “Een kwartier voor het ongeval stond mijn man ook een sigaretje te roken in de voortuin. De schade is gelukkig enkel materieel”, zegt Heidi.

Doodgereden

Volgens het getroffen gezin wordt er overigens heel vaak veel te snel gereden in hun straat, een zone 30 nochtans. “Er zijn mannekes getekend op het voetpad, maar waren dat échte personen, dan waren ze al een miljoen keer doodgereden. Het is te zot voor woorden hoe hier wordt gereden”, weet Heidi.

“Volgens onze buurman was de bestuurder hier kort tevoren overigens al met gierende banden door de straat gereden. Blijkbaar was hij rondjes aan het rijden”, aldus nog Gery.µ

Huiselijke ruzie

De bestuurder kon niet veel later worden gevat. Het rijbewijs van de man werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Hij bleek onder invloed. Hij bleek kort te voren te zijn vertrokken na een huiselijke ruzie.