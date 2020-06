Directeur Dirk gaat op pensioen en dat verdiende een feestje: acts, knutselwerkjes ontbijt en partybus Antoon Verbeeck

30 juni 2020

08u01 0 Putte Bij de Vrije Basisschool van Putte gaat directeur Dirk Peeters op pensioen. Kinderen en personeel wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseerde deze week een passend afscheid voor hun directeur.

Dirk werd opgehaald bij hem thuis met een partybus, ontving onderweg enkele leuke cadeaus en werd, toen hij aankwam bij de school, verwelkomd door de vele kinderen. Daarna volgde een ontbijt met heel zijn gezin en werd hij overladen met acts en boodschappen. “Elke klas bereidde in zijn bubbel een eigen act voor. Zo werden er onder andere TikTok-filmpjes gemaakt met als thema ‘Onze directeur’, er werd een recept gemaakt voor een superdirecteur, ook zelfgeschreven liedjes, versjes en knutselwerken passeerden de revue. Zo maakten we er samen twee onvergetelijke dagen van”, klinkt het bij het leerkrachtenteam, dat nog een boodschap had voor Dirk. “Geniet van de rust en het ga je goed. Wij gaan je missen.”