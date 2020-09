Dierenopvangcentrum vangt na Nieuwjaar ook in Putte gevonden honden en katten op Robby Dierickx

16 september 2020

09u36 2 Putte Inwoners van Putte die na de jaarwisseling een verdwaalde hond of kat op straat aantreffen, kunnen vanaf dan rechtstreeks contact opnemen met het dierenopvangcentrum in Eppegem bij Zemst. Nu verloopt alles nog via de gemeente.

Het dierenopvangcentrum in Eppegem werkt nu al samen met Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Machelen en Grimbergen. Na Nieuwjaar komt ook Putte erbij. Voor het eerst zal het dierenopvangcentrum dus actief zijn in de provincie Antwerpen.

“Wie tussen 8 en 17 uur een hond of kat in Putte vindt, kan bellen naar 015/14.07.70”, zegt Ferry Heikoop, uitbater van het dierenopvangcentrum. “Buiten die uren staat de politie in voor de gevonden dieren. Die worden vervolgens gecontroleerd en verzorgd in het opvangcentrum, en een eventuele eigenaar wordt gecontacteerd. Die laatste krijgt twee weken de tijd om zijn huisdier te komen ophalen. Na die twee weken gaan we op zoek naar een nieuw baasje. De gevonden dieren kan je terugvinden op onze website.”