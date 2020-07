Putte

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag neemt zanger Peter Vanlaet (53 jaar) u langs zijn favoriete plekje: het park van de Heerkenshoeve in Putte.