Davidsfonds Putte daagt amateur auteurs uit om verhaal te schrijven Antoon Verbeeck

31 augustus 2019

Het Putse Davidsfonds wil vanaf dit jaar ook volwassenen en niet-professionele schrijvers uitdagen om een verhaal te schrijven. Vanaf september kunnen diegenen die de handschoen willen opnemen een inschrijvingsformulier en algemene informatie terugvinden in de bibliotheken van Putte en van Beerzel. Ook via de website van Davidsfonds zijn alle documenten op te vragen. “Bedoeling is dat naar analogie met de Junior Journalist Wedstrijd ook de volwassenen een verhaal schrijven rond het jaarthema “(nieuwe) buren”. Ongetwijfeld zijn er ook heel wat Puttenaars die genoeg inspiratie en fantasie hebben om een mooie tekst op papier te krijgen”, weet voorzitter Robby Goovaerts te melden. Inschrijvingen komen binnen tegen eind november, en bij voorkeur digitaal in een word bestand. Een uitgelezen jury zal uit de ingestuurde werken drie genomineerden verkiezen waarvan dan uiteindelijk één laureaat. De laureaat zal bekend gemaakt worden en zijn prijs ontvangen tijdens Toast Literair op zondag 19 januari 2020 in de Putse bibliotheek.