Dan toch Action in voormalige Aldi-supermarkt: “Liever dit dan leegstand” Wannes Vansina

17 juli 2020

16u34 2 Putte Er komt dan toch een Action in de voormalige Aldi-supermarkt in Grasheide. Na een eerdere weigering kreeg de winkel nu wel een omgevingsvergunning, al is dan niet van harte. Het gemeentebestuur had liever een voedingswinkel gezien. “Maar liever een Action dan leegstand.”

De vroegere Aldi in de Meester van der Borghtstraat staat al meer dan twee jaar leeg. Zeven maanden geleden weigerde de gemeente nog een vergunning, omdat het liever een lokale invulling zag voor de bewoners van het dorp. “Het dossier stak maar half in elkaar. Bovendien wilden wij dat ernstig zou worden onderzocht of er geen food retailer kon komen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Lokale Economie Peter De Vooght.

Een kandidaat om er opnieuw een supermarkt te openen, werd niet gevonden. “We weten dat zowel grote spelers als lokale mensen werden gecontacteerd, maar het pand bleek te klein groot een grote retailer en te groot voor een kleine”, aldus de schepen.

Action diende een nieuwe vergunningsaanvraag in en het dossier werd dit keer wel goed bevonden. “Dit keer zat er een motivatienota van 40 bladzijden bij waarin alle aspecten werden uitgediept. Daaruit blijkt onder meer dat er geen grote bovenlokale aantrekking zal zijn. Action was niet onze eerste optie, maar liever dat en de bijhorende tewerkstelling dan leegstand.”

Geen buurtwinkel

Oppositiepartij CD&V & Groen is niet blij met de beslissing. Dat had liever een lokale invulling gezien die voldoet aan de dagelijkse behoeften van de Grasheidenaars. “Een Action ontneemt het toekomstperspectief voor een buurtwinkel in het dorp. Bovendien moet het verkeer door de zone 30 van de schoolomgeving”, zegt gemeenteraadslid Inne De Wachter. Volgens de partij had de site kunnen worden opgedeeld om het zo haalbaar te maken om er buurtwinkels te openen.

Action zelf wenste voorlopig niet meer toelichting te geven. “We zijn nog in voorbereiding en hopen daar in de komende tijd meer duidelijkheid over te kunnen geven”, aldus een woordvoerder van de keten.