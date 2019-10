Cursisten EHBO en bloedgevers ontvangen op gemeentehuis Antoon Verbeeck

17 oktober 2019

Naar jaarlijkse traditie werden de cursisten EHBO en bloedgevers van de plaatselijke afdeling Rode Kruis Putte ontvangen in het gemeentehuis. Tijdens deze officiële ontvangst werden de cursisten eerste hulp bij ongevallen en bloedgevers, die hun tiende, vijftigste of honderdste bloedgift doneerden, in de bloemetjes gezet. De cursisten en bloedgevers werden ontvangen door een delegatie van het schepencollege.