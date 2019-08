Cultuurprijzen naar Circo Maximo en Alfons Vekemans Antoon Verbeeck

09 augustus 2019

16u24

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap werden op 10 juli op het kerkplein in Putte de jaarlijkse cultuurprijzen uitgereikt door het gemeentebestuur en de cultuurraad. Voorafgaand aan ons meezingevenement ‘Putte Zingt Mee!’ werden twee winnaars geprezen voor hun culturele verdienste in onze gemeente. De individuele winnaar van dit jaar is Alfons Vekemans. Als voorzitter van de plaatselijke heemkring zet hij vele culturele activiteiten op poten. Daarnaast viel Circo Maximo als vereniging in de prijzen. Deze zevenkoppige Putse folk- en kleinkunstband is vaak te zien op verschillende festivals, maar ook in ons eigen Putte kan je hen regelmatig op een podium vinden. Dit jaar wonnen zij het Utrechts Kleinkunst Festival. “Wat absoluut bewijst de titel van cultuurwinnaar waardig te zijn”, klonk het.