Corona houdt opening Zempanadas in voormalige bibliotheek tegen: “Ik leg mijn hart in mijn empanadas” Wannes Vansina

28 april 2020

14u56 2 Putte Van een ongelukkige timing gesproken! Zulma Pavez (53) uit Putte richtte twee maanden geleden Zempanadas op en zou haar Argentijnse lekkernijen onder meer serveren in de voormalige bibliotheek van Mechelen, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

Zulma woont vijftien jaar in ons land met haar Belgische echtgenoot. Ze deed verschillende jobs, onder meer in een callcenter en een ziekenhuis. “Maar ik wilde mijn eigen baas zijn en iets doen dat mij gelukkig maakt. Ik organiseer graag feestjes voor vrienden, uiteraard met empanades.”

“Samen empanadas eten is in mijn geboorteland Argentinië een manier om mensen die we lief hebben te ontvangen. Veel mensen blijken het nog niet te kennen. Het is deeg gevuld met vlees, zalm of tonijn, maar ik maak er ook vegetarische. Ik maak alles zelf, met producten van goede kwaliteit. Ik leg er mijn hart in.” Ze levert aan huis en op kantoor en – zodra dat weer mag - op recepties en feestjes. Op 16 april zou ze ook openen in de voormalige bibliotheek van Mechelen, waar nu onder meer ARTenova zit. “Wanneer ik zal kunnen opengaan, ik heb echt geen idee. Het zal afhangen van de evolutie van de crisis.”

Meer info: zempanadas.be.