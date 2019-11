College blijft bij standpunt: “Beerzelse bib sluit de deuren” Antoon Verbeeck

23 november 2019

10u25 0 Putte Op de laatste gemeenteraad in Putte ging het over de sluiting van de bibliotheek in Beerzel. Oppositiepartij CD&V-Groen stelde de meerderheid voor om alternatieven te onderzoeken, zoals een bibbus, vooraleer de uitleenpost op 31 december te sluiten.

“De redenen die aangehaald werden, hebben te maken met budget”, sprak Glenn Smets (CD&V-Groen). “Voor ons als oppositie is bibliotheekbeleid in de eerste plaats geen zaak van budget maar een zaak van prioriteiten. Als je als gemeente op cultureel vlak van Putte een bruisende gemeente wil maken, zoals vermeld in het bestuursakkoord, dan interpreteren we dat toch anders dan het sluiten van één van de culturele instellingen, namelijk de bib van Beerzel.”

60 boeken per week

Volgens burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) draait het niet om financiën. “We stellen vast dat 17,3 procent van alle bibliotheekleden in onze gemeente in Beerzel wonen, zo’n 500 van 2.800. Van die 500 zijn er 270 schoolkinderen. Als we het hebben over de ontleningen: 17,5 procent van alle ontleningen gebeuren in Beerzel. Indien we de schoolkinderen niet meetellen, dan gebeuren er zo’n 60 uitleningen per week in Beerzel. Het pand zelf was 6 uur per week open. Ondertussen stellen wij nu al vast dat veel ontleners uit Beerzel de weg naar de hoofdbib in Putte vinden, ook al kan men nog in Beerzel terecht. Als we alle voorgestelde alternatieven moeten gaan uitzoeken én betalen, dan is het interessanter om de bib open te houden. We blijven dan ook bij onze beslissing.”