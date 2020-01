Chauffeur rijdt dubbel zo snel in fietsstraat dan toegelaten TVDZM

15 januari 2020

17u10 0 Putte De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft in de Pachtersdreef in Putte een chauffeur geflitst aan 62 kilometer per uur. Dat maar liefst 32 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten.

De Pachtersdreef is een fietsstraat. Auto’s mogen er dus niet sneller dan dertig kilometer per uur en mogen fietsers niet inhalen. “Toch deden zeven chauffeurs dit wel”, zegt de politiezone. Ook zij krijgen een proces-verbaal. Tot slot werden er in de Pachtersdreef 302 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. “51 chauffeurs reden te snel”, aldus de politie.

Tot slot controleerde de politie ook nog 987 autobestuurders langs de Mechelsesbaan in Duffel. Hier mag er maximaal zeventig kilometer per uur worden gereden. 21 chauffeurs lieten zich vangen en werden geflitst. “Een van heen reed aan een snelheid van honderd kilometer per uur”, besluit de politiezone.