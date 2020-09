Chauffeur rijdt 97 kilometer per uur in bebouwde kom Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

09u50 1 Putte Bij een snelheidscontrole op de Leuvensebaan van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft de politie een extreme hardrijder geflitst. De chauffeur reed maar liefst 97 kilometer per uur in de bebouwde kom.

De chauffeur mag zich binnenkort aan een uitnodiging van de politierechtbank verwachten. Hij riskeert een rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. In totaal werden er op de Leuvensebaan 869 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Naast de hardrijder liepen er nog 62 anderen tegen de lamp. Nog in Putte werden er ook twee snelheidscontroles gehouden in de zone dertig. Zo stond de politie opgesteld langs de Heistsesteenweg en langs de Waverlei. Op beide plaatsen samen werden er 507 chauffeurs gecontroleerd. 58 ervan werden geflitst.

Meer over Bodukap

Bonheiden

Duffel

Heistsesteenweg

Leuvensebaan

Putte

Sint-Katelijne-Waver

Waverlei