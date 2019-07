Chauffeur rijdt 26 kilometer per uur sneller dan toegelaten TVDZM

03 juli 2019

12u00 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft in de Houwstraat in Putte een chauffeur geflitst aan 96 kilometer per uur. Dat is maar liefst 26 kilometer per uur sneller dan toegelaten. Bij de snelheidscontrole werden in totaal 801 autobestuurders gecontroleerd, zestien ervan reden veel te snel. Naast de chauffeur die 26 kilometer per uur te snel reed, zullen ook de overige vijftien binnenkort nog een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.