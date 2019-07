Charmezanger Steve Tielens zingt ‘Het Peulislied’ voor het eerst tijdens dorpscafé Antoon Verbeeck

02 juli 2019

17u54 0 Putte Peulis (Putte) heeft vanaf deze zaterdag een officieel dorpslied, met dank aan de lokale Landelijke Gilde. De vereniging schreef de tekst en strikte niemand minder dan Steve Tielens als zanger. Deze zaterdag wordt ‘Het Peulislied’ tijdens het dorpscafé ‘Café Peulis’ officieel voorgesteld met Tielens achter de microfoon.

Drie jaar geleden kwam de Landelijke Gilde, in samenwerking met de cafés De Kai en Paradijs, met een dorpscafé op de proppen. Waar vorige jaren nog de nadruk lag op samen wat eten en drinken, wat volksspelen en een jukebox, verlegt men dit jaar de klemtoon meer naar muziek van eigen bodem. Zo wordt op zaterdag ‘Het Peulislied’ voorgesteld. “Met dit nummer willen we leven in de brouwerij brengen, wat ook ons doel is met Café Peulis. Het nummer gaat over dingen die in ons dorp zijn gebeurd of mensen die hier hebben gewoond. De tekst houden we nog even geheim en zal op zaterdag pas kenbaar worden gemaakt”, zegt bestuurslid van Landelijke Gilde Bert Christiaenen.

“Via een bestuurslid kwamen we in contact met zanger Steve Tielens en hij reageerde enthousiast. Niet veel later zijn we het nummer gaan opnemen in Niel. Een vijftiental inwoners van Peulis namen de backing vocals voor hun rekening.” Op zaterdag biedt Landelijke Gilde het nummer tegen een schappelijke prijs op CD aan. “Het is een echte meezinger, dus hopelijk groeit het uit tot een echt dorpslied”, klinkt het. Het dorpscafé gaat om 17 uur van start met de nieuwe Peulisse groep De Grotters, waarna de band Debonair, met een lid uit Peulis, aan de beurt is. Omstreeks 21 uur verschijnt Steve Tielens. Hij brengt op het einde in primeur ‘Het Peulislied’.