CD&V-Groen wil dat fietsende kinderen worden beloond met kermisjetons, maar gemeente is geen voorstander Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

10u42 0 Putte Oppositiepartij CD&V-Groen wil dat kinderen die met de fiets naar school komen worden beloond met jetons voor de plaatselijke kermissen. Buurgemeente Bonheiden introduceerde het systeem in 2016 waarna het aantal fietsende kinderen steeg. Bij het lokaal bestuur van Putte staan ze niet te springen om het systeem uit te rollen. “Fietsen naar school zou moeten draaien rond de gezondheid van het kind en het milieu, niet om een beloning”, aldus de schepen.

In Bonheiden registreert een scanner aan de schoolpoorten alle kinderen die met de fiets naar school komen. Vervolgens worden de kinderen beloond met ducaten voor de lokale kermis. Het aantal fietsende kinderen steeg in de maanden na de invoering van het systeem boven de 60 procent. “Dit voorstel werkt bijgevolg twee positieve zaken in de hand. Enerzijds worden kinderen aangezet om meer met de fiets naar het school te komen wat goed is voor de gezondheid van de kinderen en de natuur” zegt gemeenteraadslid Mieke Fransen (CD&V-Groen). “Daarnaast hopen we op die manier ook wat meer leven in onze traditionele kermissen te krijgen. De laatste kermissen in vooral Peulis, maar ook Putte en Grasheide waren een zeer triestige bedoening. We hopen op deze manier de kermissen een extra duwtje in de rug kunnen geven en de kinderen zo ook te kunnen laten genieten van een kermis zoals wij dit in onze tijd hebben mogen ervaren.”

Vraagtekens

“Er zijn nog heel wat vraagtekens: zijn de scholen wel geïnteresseerd en wat gaat ons als gemeente dit kosten? Ik stel me ook de vraag hoe de ouders van de kinderen hier tegenover staan. Tenslotte bepalen zij of hun kind oud genoeg is om naar school te rijden en of de weg naar school wel veilig genoeg is”, zegt schepen van Mobiliteit en Lokale Economie Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). “Je koppelt met dit systeem het fietsen aan een beloning. Dat schiet het doel van fietsen naar school voorbij. Namelijk, dat het goed is voor het milieu en de gezondheid van het kind.”

Minder kermissen

“Het klopt dat de kermissen in onze gemeente aan het doodbloeden zijn, maar dat is een algemene tendens. In Putte kennen we heel wat kermissen en jaarmarkten. Op termijn willen we naar minder en beter gaan. De vereniging van kermiskramers is het daarmee eens. Kramers zijn zelf geen vragende partij voor kleinere kermissen en willen alleen nog de verplaatsing maken als het de moeite is. Ook omdat het voor hen steeds lastiger is om voor al die kermissen personeel te vinden. Met de kindergemeenteraad organiseerde we in het verleden al een indoorkermis, waar je een vaste inkomprijs betaalt en voor bepaalde attracties moet bijbetalen. Zo’n kermis is niet weersafhankelijk en voor de kinderen is het een keer iets anders. Dat gaan we misschien blijven doen. We gaan ook de openingsdagen van de kermissen in onze gemeente overal hetzelfde maken: van zaterdag tot en met maandag. Zodat er duidelijkheid is”, besluit Vercammen.