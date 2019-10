CD&V-Groen vraagt naar eerste hondenweide van gemeente Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

12u21 0 Putte CD&V-Groen wil dat het lokaal bestuur werk maakt van de eerste hondenlosloopzone van de gemeente. Buurgemeenten Sint-Katelijne-Waver en Duffel hebben dergelijke afgesloten zone voor honden al op hun grondgebied.

“Uit gesprekken met de bevolking en op basis van de reacties op sociale media weten we dat de Putse burger vragende partij is voor een hondenlosloopzone. Daarom vinden we dat de voltallige gemeenteraad zich hier ambitieus moet tonen en dit op korte termijn moet verwezenlijken”, zegt gemeenteraadslid Maarten Op de beeck (CD&V-Groen). “Hondenlosloopweides winnen alsmaar aan populariteit. Met dit voorstel willen we honden de mogelijkheid bieden om zich opnieuw even vrij te kunnen voelen. Dergelijke zones vergroten ook het sociaal contact en brengen op deze manier niet alleen dieren maar ook mensen korter bij elkaar”, treedt collega-raadslid Glenn Smets bij.

Op donderdag brengt de oppositiepartij het punt aan op de gemeenteraad. Volgens schepen van Dierenwelzijn Inge De Bie (Lijst Burgemeester) is de gemeente zich al aan het inzetten voor de komst van een eerste zone. “In Beerzel werd al een geschikte locatie gevonden, in Putte is er nog geen uitsluitsel. We richten ons op de kernen, aangezien daar meer nood is aan extra ruimte voor viervoeters. De opening van een eerste hondenweide zou zeker voor de zomer van 2020, misschien zelfs dit jaar nog, een feit moeten zijn.”