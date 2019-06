CD&V-Groen uit kritiek op verdubbeling zitpenningen: “Burgemeester beloont zijn partijgenoten met geld van Putse burger” Antoon Verbeeck

03 juni 2019

15u47 0 Putte Oppositiepartij CD&V-Groen uit kritiek op meerderheidspartij Lijst Burgemeester nadat die laatste de zitpenningen voor voorzitters van de directiecomités heeft verdubbeld en het aantal vertegenwoordigers in de bestuursraden van de Autonome Gemeentebedrijven heeft verhoogd. Burgervader van Putte Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) verdedigt de aanpassingen.

“Nu de raden van bestuur en de directiecomités van de AGB’S (autonome gemeentebedrijven) geïnstalleerd zijn voor deze legislatuur, wordt meer en meer duidelijk dat burgemeester Peter Gysbrechts zijn partijgenoten stevig beloont met het geld van de Putse burger”, steekt CD&V-Groen van wal. “In februari 2019 besliste de meerderheid van Lijst Burgemeester en N-VA om het aantal vertegenwoordigers in de raden van bestuur van beide AGB’s te verhogen van negen naar twaalf. Deze drie extra bestuursleden worden enkel ingevuld door leden van Lijst Burgemeester. De nieuwe verdeling ziet er nu als volgt uit: negen raadsleden voor Lijst Burgemeester, twee voor N-VA en één voor CD&V-Groen.”

Volgens CD&V-Groen hebben de extra leden absoluut geen meerwaarde én een prijskaartje. “Een vlugge rekensom leert ons dat deze drie extra leden onze gemeente een extra bedrag van 15.351,84 euro kost deze legislatuur, uitgaande van 4 raden van bestuur per jaar. Dit is nog niet alles. Tot onze grote verbazing, moesten we vaststellen dat de voorzitters van de directiecomités vanaf deze legislatuur ook een dubbele zitpenning per vergadering zullen ontvangen. Deze dubbele vergoeding kost onze burger op zes jaar 28.145,04 euro extra, op basis van het uitgangspunt dat de directiecomité’s tweeëntwintig keer per jaar samenkomen. Kortom, dit wil zeggen dat de Putse belastingbetaler 43.496,88 euro uit zijn zakken geklopt wordt. En dit enkel en alleen om eigen volk van Lijst Burgemeester te belonen. Dit heeft niets te maken met goed besturen.”

“De voorzitter van het directiecomité heeft een uitgebreider takenpakket dan alle andere leden van Raad van Bestuur of directiecomité. Hij of zij neemt onder andere bijkomende vergaderingen, het tekenen van stukken waarvoor verplaatsingen naar het gemeentehuis nodig zijn en het dagelijks bestuur op zich”, verantwoordt burgemeester Gysbrechts de verdubbeling van de zitpenning. “De zitpenning voor een vergadering van het AGB is de helft van een gemeenteraadszitpenning, 213 euro bruto voor de gemeenteraad en 106,5 euro bruto voor AGB. De voorzitter van het directiecomité ontvangt dus evenveel als een gemeenteraadslid. De aanpassing is ons inziens niet meer dan logisch en fair. Het stond geagendeerd op de gemeenteraad van 14 februari. We zijn ondertussen drie maanden verder. Bizar dat men daar nu op terugkomt. Zowel bij AGB privé als AGB Publiek werd de aanpassing destijds unaniem goedgekeurd, en dus ook door de vertegenwoordigers van CD&V-Groen.”

“Wat de verhoging van het aantal vertegenwoordigers betreft: hier volgen wij het decreet dat stelt dat we twaalf mensen mogen aanduiden. De opmerking over slechts één lid voor CD&V-Groen is politiek oneerlijk, aangezien CD&V zelf deze redenering voor de eerste maal toepaste bij de start van de vorige legislatuur.”