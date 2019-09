Café In’t Geniep behoort tot orde die bierschenkers eert Antoon Verbeeck

25 september 2019

Café In’t Geniep in hartje Beerzel is toegetreden tot de orde van Sikaru. Deze groepering van commerciële vertegenwoordigers van regionale brouwerijen heeft als doel om Belgische speciaalbieren te promoten. Ze doen dit door de aandacht te vestigen op horecazaken waar het serveren van deze Belgische bieren uitmuntend is. “Dit is een grote eer. Sikaru Vlaanderen laat ieder jaar maximum tien biercafés toe tot de orde. Het café, en de zaakvoerders, kunnen alleen geëerd worden als zij voldoen aan de juiste criteria: een grote passie hebben voor bier, in het café voor de mensen er een juiste bierbeleving van maken, het correct inschenken van het bier, een mooi assortiment hebben en de juiste kennis over de verschillende bieren meegeven. We zijn dan ook heel fier dat ons werk nu wordt beloond en we lid zijn van de orde”, aldus cafébazen Jan Van Dyck en Carolien Gysemans.