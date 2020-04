Burgervader over Putse zomerevenementen: “Lijkt ons niet opportuun om voor 1 juli evenementen te organiseren” Antoon Verbeeck

20 april 2020

08u56 0

Wat met de Putse zomerevenementen? Een vraag waar het schepencollege nog geen antwoord op heeft. Het lokaal bestuur wil nog geen uitspraken doen over de verschillende evenementen tot er meer duidelijkheid komt vanuit de overheid. “De Nationale Veiligheidsraad maakte bekend dat er deze zomer geen massaevenementen zijn toegestaan. Over alle andere evenementen is er echter nog geen uitspraak gedaan. In Putte hebben wij de beslissingen voor de zomer on hold gezet tot er meer duidelijkheid is”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Als gemeente annuleerden we de eigen gemeentelijke evenementen en activiteiten tot 30 juni. Voor juli en augustus moeten ook wij wachten op meer richtlijnen die zullen worden opgelegd om te beslissen of een evenement kan doorgaan of niet.” Voor wat betreft activiteiten van verenigingen en organisaties kan het bestuur alleen zeggen dat evenementen tot 3 mei niet zijn toegestaan en dat dit wellicht verlengd zal worden voor een groot aantal van hen. “Daarna moeten ook zij de nieuw opgelegde maatregelen afwachten. Het lijkt ons in ieder geval niet opportuun om voor 1 juli evenementen te organiseren.”