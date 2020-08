Burgemeesters en politie BODUKAP maken afspraak: “Mondmasker niet nodig op rustige plaatsen” Els Dalemans

14u48 0 Putte Inwoners van de gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte moeten niet bang zijn voor een politiecontrole wanneer ze het mondneusmasker afzetten op rustige plaatsen. Die afspraak werd gemaakt tussen de burgemeesters en de lokale politie BODUKAP. “Wij rekenen op het gezond verstand van onze burgers”, zegt burgemeester van Putte Peter Gysbrechts.

“Omwille van de hittegolf heeft de gouverneur van Antwerpen beslist dat de avondklok niet gehandhaafd zal worden tot het einde van de hittegolf op woensdag 12 augustus. De andere geldende maatregelen blijven van kracht, iedereen is dus ook nog altijd verplicht om te allen tijde een mondneusmasker bij zich te hebben, en het juist dragen ervan blijft de regel”, zegt Gysbrechts.

Gezond verstand

“Binnen onze zone maakten wij de afspraak dat de politie niet zal optreden wanneer inwoners het mondneusmasker afzetten wanneer het risico op coronabesmetting klein is. Dit is dus mogelijk op rustige plaatsen, waar niemand anders zich in de nabije omgeving bevindt of als er enkel kortelings gekruist of gepasseerd wordt. Wij rekenen uiteraard op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van onze burgers, zij kunnen perfect zelf inschatten wanneer zo’n masker wel en niet nodig is.”