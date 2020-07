Burgemeester Putte: “Nieuwe provinciale maatregelen zijn streng voor een gemeente als de onze” Antoon Verbeeck

28 juli 2020

19u34 0

Burgemeester van Putte Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) vindt dat de nieuwe provinciale maatregelen te streng zijn voor zijn gemeente. In vergelijking met andere gemeenten en steden in de provincie Antwerpen, mag Putte zeker niet klagen over de impact van het coronavirus op de volksgezondheid van haar inwoners. “Wij hebben begrip voor elke maatregel en zullen, zoals we de laatste maanden hebben gedaan, deze steeds uitvoeren. Alleen zijn voor een gemeente als Putte de maatregelen wel streng. De 36 besmettingen voor Putte zijn een ratio van 2,02 per 1.000 inwoners, wat wellicht nog steeds de laagste is in onze provincie. Bovendien zit je een dorp verder al in de provincie Vlaams-Brabant. Vooral over de avondklok kreeg ik al veel zeer reacties binnen. Nogmaals: begrip voor het feit dat men met extra maatregelen komt, maar in dit geval kan je er wel iets over zeggen”, aldus Gysbrechts.